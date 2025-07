Scienza che si occupa dell uomo nei cruciverba: la soluzione è Antropologia

ANTROPOLOGIA

Curiosità e Significato di Antropologia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Antropologia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Antropologia? L’antropologia è la scienza che studia l’essere umano in tutte le sue sfaccettature: cultura, evoluzione, comportamenti e società. Analizza come viviamo, come ci siamo sviluppati nel tempo e come interagiamo con il mondo che ci circonda. È un viaggio tra passato e presente, alla scoperta delle infinite diversità e somiglianze umane, per capire meglio chi siamo e da dove veniamo.

Come si scrive la soluzione Antropologia

A Ancona

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R N N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NARNI" NARNI

