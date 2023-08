Un passo all indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passo all indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REGRESSO - ARRETRAMENTO

Significato/Curiosità : Un passo all indietro

Un passo all'indietro, noto anche come regresso, rappresenta un movimento retrogrado o un cambiamento negativo rispetto a uno stato precedente. Può manifestarsi in vari contesti, come nella società, nell'economia o persino a livello personale. Indica un rallentamento o una perdita di progresso, spesso legato a decisioni sbagliate, politiche inefficaci o mancanza di innovazione. Il regresso può avere effetti dannosi sulle conquiste ottenute e sulla qualità della vita complessiva. Riconoscerne le cause è cruciale per porre rimedio e realizzare ulteriori sviluppi positivi. Tuttavia, può anche offrire opportunità di apprendimento e miglioramento, spingendo a riconsiderare le strategie e a intraprendere azioni correttive.

Altre risposte alla domanda : Un passo all indietro : passo; indietro; Trapasso dell anima da un corpo all altro; Comune al confine con l Austria di un noto passo ; Parecchio instabile come un passo incerto; Transfer romanzo di John Dos passo s del 1925; Il passo presso Ponte di Legno; I crostacei che si dice camminino all indietro ; Fa avanti e indietro ; Il Raoul di Torno indietro e cambio vita; In campo militare sono situate indietro ; Un passo all indietro nella trama del film;

Cerca altre Definizioni