Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità' è 'Unesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNESCO

Perché la soluzione è Unesco? L'UNESCO è un'organizzazione internazionale che si è impegnata a riconoscere e proteggere i luoghi di grande valore culturale e naturale nel mondo. Essa ha proclamato numerosi siti Patrimonio mondiale dell'umanità, evidenziando l'importanza di preservare queste testimonianze del passato per le generazioni future. Attraverso questa attività, l'UNESCO promuove la consapevolezza sulla necessità di tutela e valorizzazione del patrimonio condiviso dell'umanità. La sua azione ha contribuito a mantenere vivi i tesori culturali e naturali di tutto il pianeta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Unesco

Se la definizione "Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità" conferma che la soluzione 'Unesco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Unesco

U Udine N Napoli E Empoli S Savona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha proclamato molti siti Patrimonio mondiale dell umanità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Unesco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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