SOLUZIONE: EMITTERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ordine d insetti che comprende cicale e cimici" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ordine d insetti che comprende cicale e cimici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Emitteri? Gli insetti noti come emitteri sono un gruppo che include diverse specie, tra cui cicale e cimici, riconoscibili per le loro modalità di comunicazione attraverso suoni o segnali chimici. Questi insetti emettono suoni specifici o sostanze per attrarre i partner o difendersi dai predatori. La loro capacità di emettere segnali è fondamentale per la sopravvivenza e il successo riproduttivo. Attraverso questi segnali, instaurano relazioni sociali e garantiscono la sopravvivenza della specie. La loro presenza si può notare in diversi ambienti naturali.

La soluzione associata alla definizione "L ordine d insetti che comprende cicale e cimici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ordine d insetti che comprende cicale e cimici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Emitteri:

E Empoli M Milano I Imola T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ordine d insetti che comprende cicale e cimici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

