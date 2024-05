La Soluzione ♚ Le selezionano gli agricoltori

: SEMENTI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Le selezionano gli agricoltori: Province di giresun e trabzon risale all’antichità. da tempo ormai gli agricoltori selezionano e propagano i genotipi per via vegetativa. la nocciola «giresun... Nell'Antico Egitto i Sementi erano dei prospettori, ossia degli specialisti nella ricerca di miniere d'oro e di pietre preziose. Le tracce della loro attività e delle loro scoperte risalgono fino all'arcaica età thinita. Infatti la parola Sementi appare nei testi geroglifici a partire dal IV millennio a.C. rilevando che, nella complessa gerarchia amministrativa egizia, i faraoni avevano al loro servizio funzionari incaricati appositamente per l'indispensabile approvvigionamento aureo. Questi specialisti, solitari, vagavano per lunghissimi periodi di tempo nel deserto, soprattutto nubiano, spingendosi anche in terre sconosciute e lasciando ...

Altre Definizioni con sementi; selezionano; agricoltori;