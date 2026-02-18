Il vitigno che può essere Franc

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il vitigno che può essere Franc' è 'Cabernet'.

SOLUZIONE: CABERNET

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il vitigno che può essere Franc" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vitigno che può essere Franc". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cabernet? Il Cabernet è un importante vitigno noto per la sua capacità di adattarsi a diversi terreni e climi, producendo vini di grande personalità. Originario di Bordeaux, questa varietà si distingue per i suoi frutti scuri, tannini decisi e aromi complessi di frutti rossi e spezie. La sua versatilità permette di ottenere vini sia giovani e freschi sia strutturati e longevi, spesso utilizzati anche in blend per arricchirne il carattere. La sua presenza nel mondo del vino è significativa, rappresentando uno dei simboli di eleganza e robustezza.

Se la definizione "Il vitigno che può essere Franc" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vitigno che può essere Franc" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cabernet:

C Como A Ancona B Bologna E Empoli R Roma N Napoli E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vitigno che può essere Franc" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

