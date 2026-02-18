I pioli della scala portatile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I pioli della scala portatile' è 'Gradini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRADINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I pioli della scala portatile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I pioli della scala portatile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gradini? I gradini sono le parti che compongono la struttura di una scala portatile, permettendo di salire o scendere in modo sicuro. Sono progettati per offrire stabilità e supporto durante l’utilizzo, e spesso sono realizzati con materiali resistenti come alluminio o legno. La loro forma e dimensione sono studiate per garantire comfort e sicurezza, anche in altezza. Questi elementi si collegano tra loro e alla struttura principale, formando una sequenza che consente di raggiungere vari livelli. La praticità di una scala dipende anche dall’affidabilità dei suoi gradini.

Quando la definizione "I pioli della scala portatile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I pioli della scala portatile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gradini:

G Genova R Roma A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I pioli della scala portatile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

