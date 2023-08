Ideò una scala di misurazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò una scala di misurazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FAHRENHEIT

Significato/Curiosità : Ideò una scala di misurazione

Daniel Gabriel Fahrenheit, un fisico polacco-tedesco, ideò una scala di misurazione della temperatura che porta il suo nome, la scala Fahrenheit. Nel 1724, Fahrenheit introdusse questa scala, in cui il punto di congelamento dell'acqua è a 32 gradi e il punto di ebollizione è a 212 gradi, entrambi a pressione atmosferica normale. Questa scala fu sviluppata con l'obiettivo di creare una maggiore precisione nelle misurazioni della temperatura rispetto alle scale esistenti. Sebbene la scala Celsius (centigradi) sia più ampiamente utilizzata nel sistema metrico, la scala Fahrenheit è ancora utilizzata negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi per indicare la temperatura ambiente quotidiana.

Significato/Curiosita : Ideo una scala di misurazione

La scala bovis, o biometro di bovis, dal nome del francese andrè bovis (1871-1947), è un tipo di misurazione utilizzata per quantificare le vibrazioni... Disambiguazione – "fahrenheit" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fahrenheit (disambigua). il grado fahrenheit (pronuncia tedesca: ['fanhat];... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ideò una scala di misurazione : ideò; scala; misurazione; Candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x; Popolarissimo sito web per condividere video; La Croft dei videogiochi; Grand famoso videogame di guida e furti ing; Un noto videogioco d azione Prince of; Il primo della scala ta; Grande della scala ; Apre una scala sonora; In matematica è un vettore di una funzione scala re; La scala dei terremoti basata sui danni; Tipo di sistema che concerne la misurazione ; Una misurazione del topografo; La misurazione dei fumi industriali per l inquinamento; Tarare uno strumento di misurazione ; La misurazione dell opacità dei fumi industriali agli effetti dell inquinamento;

Cerca altre Definizioni