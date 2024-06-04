Quella portatile ha i pioli

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella portatile ha i pioli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella portatile ha i pioli' è 'Scala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella portatile ha i pioli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella portatile ha i pioli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scala? Una scala è uno strumento che si può spostare facilmente e che permette di raggiungere luoghi elevati grazie ai suoi gradini. È utile in molte situazioni domestiche o lavorative, consentendo di salire e scendere con comodità. La sua portabilità la rende pratica e versatile. La presenza di pioli o gradini è ciò che permette di avanzare passo dopo passo, facilitando l'accesso a punti alti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quella portatile ha i pioli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scala

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quella portatile ha i pioli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella portatile ha i pioli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scala:

S Savona C Como A Ancona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella portatile ha i pioli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu inaugurato a Milano nel 1778Nel poker va dal 10 all assoIspirò un opera in un atto di RossiniHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onoreLo ha colorito chi si esprime con vivacità