Se vanno in su sono faticosi nei cruciverba: la soluzione è Gradini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se vanno in su sono faticosi' è 'Gradini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRADINI

Curiosità e Significato di Gradini

La soluzione Gradini di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gradini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gradini? I gradini sono le piccole superfici orizzontali di una scala che permettono di salire o scendere, rendendo più facile e sicuro il percorso tra piani diversi. Se si vanno in su, i gradini possono risultare faticosi da salire, specialmente se sono alti o numerosi. Sono elementi fondamentali per attraversare ambienti con più piani, facilitando il movimento quotidiano.

Come si scrive la soluzione Gradini

Hai davanti la definizione "Se vanno in su sono faticosi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

