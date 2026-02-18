Un piccolo e agilissimo carnivoro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un piccolo e agilissimo carnivoro' è 'Martora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piccolo e agilissimo carnivoro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo e agilissimo carnivoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Martora? La martora è un animale di dimensioni contenute, noto per la sua agilità e rapidità nei movimenti. Questa creatura ha un corpo snello e flessibile, che le permette di muoversi con grande destrezza tra gli alberi e in ambienti stretti. È un predatore naturale, specializzato nell'afferrare prede di piccole dimensioni, grazie alla sua velocità e prontezza. La sua presenza è spesso associata a habitat boschivi, dove si caccia con abilità e discrezione. La martora rappresenta un esempio di adattamento efficace alle sue esigenze di sopravvivenza.

Quando la definizione "Un piccolo e agilissimo carnivoro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo e agilissimo carnivoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Martora:

M Milano A Ancona R Roma T Torino O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo e agilissimo carnivoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

