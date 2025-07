Mammifero delle foreste europee nei cruciverba: la soluzione è Martora

MARTORA

Perché la soluzione è Martora? La martora è un mammifero delle foreste europee, nota per il suo corpo snello e agile, ideale per muoversi tra gli alberi. È un predatore notturno che si nutre di piccoli roditori, uccelli e insetti, contribuendo all'equilibrio degli ecosistemi. Elegante e riservata, questa creatura rappresenta un affascinante simbolo della biodiversità forestale europea.

