La Soluzione ♚ Piccolo carnivoro: i Cinesi lo chiamano volpe di fuoco La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PANDA MINORE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PANDAMINORE

Curiosità su Piccolo carnivoro: i cinesi lo chiamano volpe di fuoco: Tassonomia Di solito vengono riconosciute due sottospecie, e queste dovrebbero essere considerate specie separate: Il panda rosso himalayano vive nella parte occidentale dell'areale del panda rosso, in particolare in Nepal, Assam, Sikkim e Bhutan. In lingua cinese è anche conosciuto con il nome di "volpe di fuoco" (T, S, huohúP). Il panda rosso o panda minore (Ailurus fulgens) è un mammifero dell'ordine dei carnivori, unico rappresentante vivente della famiglia Ailuridae.

Altre Definizioni con panda minore; piccolo; carnivoro; cinesi; chiamano; volpe; fuoco; È come lo struzzo ma un po più piccolo; Piccolo rospo che è presente in Corsica e Sardegna; Tutt altro che piccolo; Carnivoro africano che ricorda cane e iena; Carnivoro piccolo e slanciato; Un carnivoro americano; Pietra lavorata dai Cinesi; Uno dei più comuni cognomi cinesi; La erre dei Cinesi; L ortaggio che alcuni chiamano costa; I calciatori lo chiamano mister; Così gli eschimesi si chiamano tra loro; La Volpe della tivù; Un buco per la volpe Tana; Ne è ghiotta la volpe; Un fuoco di paglia all aperto; Un fuoco all aria aperta; Quando prende fuoco diviene un rogo;