La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Blocca le barche a vela' è 'Bonaccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONACCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Blocca le barche a vela" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Blocca le barche a vela". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bonaccia? La bonaccia è una condizione di calma che si verifica quando il vento si ferma del tutto, lasciando il mare completamente piatto e silenzioso. Questa situazione può rappresentare un problema per chi naviga a vela, poiché impedisce di muoversi o di proseguire il viaggio. Le imbarcazioni rimangono ferme, spesso costrette ad attendere che il vento riprenda a soffiare per poter ripartire. La bonaccia può durare anche molte ore, rendendo difficile il proseguimento della navigazione e mettendo alla prova la pazienza dei marinai.

Se la definizione "Blocca le barche a vela" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Blocca le barche a vela" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bonaccia:

B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Blocca le barche a vela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

