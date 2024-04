La Soluzione ♚ Manovre per barche a vela

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Manovre per barche a vela. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STRAMBATE

Curiosità su Manovre per barche a vela: Tenere. le barche a vela non possono risalire il vento entro un angolo di un centinaio di gradi con bisettrice la direzione del vento; le barche da regata... Nelle barche a vela, l'abbattuta, o virata in poppa, anche detta strambata se effettuata in maniera involontaria e incontrollata, è la manovra che permette di cambiare le mure dell'imbarcazione a vela, passando con la poppa attraverso il settore del fil di ruota.

