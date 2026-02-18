Una località sul Garda

SOLUZIONE: SALO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una località sul Garda" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una località sul Garda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Salo? Salo è una suggestiva cittadina affacciata sul Lago di Garda, nota per il suo porto vivace e le sue bellezze naturali. Situata tra le colline e il lago, offre panorami mozzafiato e un ricco patrimonio culturale. È meta di turisti che cercano relax e tradizione, con caratteristici vicoli e affreschi storici. La sua posizione strategica la rende un punto di partenza ideale per escursioni e attività all'aperto, regalando un'esperienza autentica del Garda.

In presenza della definizione "Una località sul Garda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una località sul Garda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Salo:

S Savona A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una località sul Garda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

