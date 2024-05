Ridente località del Garda

Latino

Nome proprio, forma flessa

Curiosità su: Sirmione (Sirmiù in dialetto bresciano, Sirmion in dialetto veronese) è un comune italiano di 8.314 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia, il cui centro storico sorge su una penisola che divide il basso Lago di Garda. Per secoli avamposto militare, dapprima sotto la giurisdizione della corte del Monastero di San Colombano del Priorato di Bardolino e della prioria di Solarolo (Manerba del Garda), dipendente dall'Abbazia di San Colombano di Bobbio, e poi in seguito per frazionamento della gardesana occidentale e distribuzione monastica territoriale, del monastero di Santa Giulia di Brescia e successivamente dei domini veronesi e della Serenissima, fu definitivamente assegnato al bresciano in epoca napoleonica. La principale industria della cittadina è il turismo, sia per la presenza di vestigia romane e medievali sia per le acque termali.

Sirmione m

ablativo singolare di Sirmio

Sillabazione

Sir | mi | o | ne

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /sir.mi'o.ne/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /sir.mi'o.ne/

Etimologia / Derivazione

vedi Sirmio