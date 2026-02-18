Li firma chi li dà

SOLUZIONE: ASSEGNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li firma chi li dà" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li firma chi li dà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Assegni? Gli strumenti attraverso cui si attestano e confermano un impegno di pagamento sono chiamati assegni. Sono scritti che, quando firmati dal debitore, garantiscono il trasferimento di denaro a favore del beneficiario. Questo metodo di pagamento, molto diffuso, permette di effettuare transazioni senza usare denaro contante. La firma su un assegno rappresenta l'autenticazione e l'impegno di chi lo emette.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Li firma chi li dà" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li firma chi li dà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assegni:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli G Genova N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li firma chi li dà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

