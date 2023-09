Si dà per piantarla lì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà per piantarla lì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAGLIO

Significato/Curiosita : Si da per piantarla li

Alternativa: qui, o questa guerra la facciamo sul serio, o tanto vale piantarla. qui o ci mettiamo in testa di vincere o siamo vinti in partenza. presa... Titolo. taglio di po – comune italiano, in provincia di rovigo taglio-isolaccio – comune francese, nel dipartimento dell'alta corsica mira taglio – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023



