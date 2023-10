Non è facilmente spiegabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è facilmente spiegabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENIGMA

Significato/Curiosita : Non e facilmente spiegabile

Alta voce, ma senza comprendere nulla di ciò che si è letto. questo processo è facilmente spiegabile dal modello di lettura a due vie di coltheart, in cui... Tedeschi "enigma", prima in polonia e, dopo lo scoppio della guerra, anche in francia e gran bretagna. la decrittazione dei messaggi cifrati con enigma fornì... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Non è facilmente spiegabile : facilmente; spiegabile; È tipica di chi si commuove facilmente ; Va facilmente in bestia; Un terreno facilmente coltivabile; Fa facilmente a botte; Diventa rossa molto facilmente ; Perde facilmente le staffe; Si spuntano facilmente ; Misterioso, inspiegabile ; Misteriosa, inspiegabile ; In modo strano ed inspiegabile ; Circonda l inspiegabile ;

Cerca altre Definizioni