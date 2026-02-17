Estranea al clero

SOLUZIONE: LAICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Estranea al clero" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estranea al clero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Laica? Una persona che non appartiene al clero o a ordini religiosi è considerata una figura laica, distinguendosi così dai membri consacrati. Questa condizione indica chi svolge attività civili e non religiose, mantenendo un ruolo nel mondo secolare. Le persone laiche partecipano spesso a funzioni sociali, politiche o culturali, senza essere vincolate ai doveri religiosi. La loro presenza contribuisce alla diversità e alla pluralità delle società moderne.

Se la definizione "Estranea al clero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estranea al clero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Laica:

L Livorno A Ancona I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estranea al clero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

