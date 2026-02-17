Dispensato dall obbligo

SOLUZIONE: ESENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dispensato dall obbligo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispensato dall obbligo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esente? Quando qualcuno è sollevato dall'obbligo di fare qualcosa, si dice che è libero da quell'impegno. Questo stato di libertà permette di non essere soggetti a certe regole o doveri, offrendo maggiore flessibilità. Essere esente significa quindi non dover adempiere a specifici obblighi, spesso per motivi di legge o di particolari circostanze. È una condizione di esclusione dall'obbligo che garantisce maggiore autonomia.

In presenza della definizione "Dispensato dall obbligo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispensato dall obbligo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Esente:

E Empoli S Savona E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispensato dall obbligo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

