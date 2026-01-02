Liberare dall obbligo di scontare una pena
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Liberare dall obbligo di scontare una pena' è 'Condonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONDONARE
Perché la soluzione è Condonare? Condonare significa eliminare o ridurre l'obbligo di scontare una pena prevista dalla legge, offrendo così un sollievo a chi ha commesso un reato. Questa decisione può essere presa dalle autorità competenti per motivi umanitari, di clemenza o di giustizia. Rappresenta un gesto di clemenza che permette a una persona di non dover più affrontare tutte le conseguenze di una condanna.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
In presenza della definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberare dall obbligo di scontare una pena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Condonare:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Graziare parte della penaLiberare da un obbligoImposta dall obbligoDispensati dall obbligoDispensa dall obbligoCamonica: è percorsa dall Oglio
