La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Liberare dall obbligo di scontare una pena' è 'Condonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDONARE

Perché la soluzione è Condonare? Condonare significa eliminare o ridurre l'obbligo di scontare una pena prevista dalla legge, offrendo così un sollievo a chi ha commesso un reato. Questa decisione può essere presa dalle autorità competenti per motivi umanitari, di clemenza o di giustizia. Rappresenta un gesto di clemenza che permette a una persona di non dover più affrontare tutte le conseguenze di una condanna.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberare dall obbligo di scontare una pena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Condonare:

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberare dall obbligo di scontare una pena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

