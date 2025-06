Dispensato dalle tasse nei cruciverba: la soluzione è Esente

ESENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Esente di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esente? Esente indica che una persona o un soggetto è dispensato dal pagamento di tasse o imposte, spesso per motivi specifici come agevolazioni o esenzioni previste dalla legge. Significa quindi essere sollevati dall'obbligo di contribuire finanziariamente, garantendo comunque i servizi pubblici. In sostanza, rappresenta una condizione di privilegio che alleggerisce il carico fiscale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non tassatoIl peso delle tasseDispensato dalle imposteSi occupa di questioni inerenti a tasse e a imposte

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

G A A N R T A Mostra soluzione



