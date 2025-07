Colui che non paga il ticket nei cruciverba: la soluzione è Esente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colui che non paga il ticket' è 'Esente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESENTE

Curiosità e Significato di Esente

Approfondisci la parola di 6 lettere Esente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esente? Esente indica chi, per legge o diritto, non deve pagare un ticket, ad esempio in ambito sanitario o amministrativo. È una condizione che permette di usufruire di servizi senza costi, spesso per motivi di reddito, età o particolari condizioni di salute. In sostanza, è chi che, pur utilizzando un servizio, è sollevato dall'obbligo di pagamento, garantendo accesso a tutti.

Come si scrive la soluzione Esente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Colui che non paga il ticket", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N T T O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANOTTO" CANOTTO

