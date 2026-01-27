L antischizzi della carrozzeria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L antischizzi della carrozzeria' è 'Parafango'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFANGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antischizzi della carrozzeria" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antischizzi della carrozzeria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Parafango? Il parafango è la parte che protegge la carrozzeria da sporco, acqua e detriti durante la guida. Si trova ai lati delle ruote e aiuta a mantenere pulita e integra la carrozzeria, evitando danni e corrosione. È fondamentale per preservare l'estetica e la funzionalità del veicolo, soprattutto in condizioni di strada impegnative.

L antischizzi della carrozzeria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Parafango

Se la definizione "L antischizzi della carrozzeria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antischizzi della carrozzeria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Parafango:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze A Ancona N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antischizzi della carrozzeria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

