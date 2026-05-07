Sovrasta la troposfera

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sovrasta la troposfera' è 'Stratosfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRATOSFERA

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Perché la soluzione è Stratosfera? La stratosfera è una delle principali componenti dell'atmosfera terrestre, situata sopra la troposfera. Si estende da circa 10 a 50 chilometri di altezza e si distingue per la presenza dello ozono, che assorbe le radiazioni ultraviolette del sole. Questa regione atmosferica sovrasta la troposfera, la quale è la zona più vicina alla superficie terrestre e quella in cui si verificano i fenomeni meteorologici. La sua funzione è fondamentale per proteggere la vita sulla Terra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sovrasta la troposfera". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sovrasta la troposfera nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Stratosfera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sovrasta la troposfera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sovrasta la troposfera" conferma che la soluzione 'Stratosfera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Stratosfera

S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto S Savona F Firenze E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sovrasta la troposfera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stratosfera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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