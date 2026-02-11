L Ornella che ha lanciato L appuntamento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Ornella che ha lanciato L appuntamento' è 'Vanoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VANONI

Perché la soluzione è Vanoni? Ornella, che ha organizzato l'incontro, si occupa di fissare gli appuntamenti, dimostrando attenzione e cura nei dettagli. La sua capacità di pianificare e gestire gli impegni la rende fondamentale nelle relazioni professionali e personali. La determinazione di Ornella nel coordinare gli incontri contribuisce a mantenere ordine e efficienza. La sua presenza assicura che tutto sia pronto e puntuale, facilitando il buon esito degli incontri.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Ornella che ha lanciato L appuntamento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Ornella che ha lanciato L appuntamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "L Ornella che ha lanciato L appuntamento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Ornella che ha lanciato L appuntamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vanoni:

V Venezia A Ancona N Napoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Ornella che ha lanciato L appuntamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

