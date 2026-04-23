Il John che ha lanciato Candle in the Wind

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il John che ha lanciato Candle in the Wind' è 'Elton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELTON

Perché la soluzione è Elton? Elton John è il famoso artista britannico che ha interpretato la canzone Candle in the Wind, un brano che ha toccato profondamente il pubblico. La sua voce distintiva e il coinvolgente modo di cantare hanno reso questa canzone un inno di commemorazione. La capacità di Elton di trasmettere emozioni attraverso la musica si collega perfettamente alla sua interpretazione di un brano dedicato a ricordi e perdita. La sua performance rimane impressa nella memoria di molti ascoltatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il John che ha lanciato Candle in the Wind". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il John che ha lanciato Candle in the Wind nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elton

Quando la definizione "Il John che ha lanciato Candle in the Wind" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il John che ha lanciato Candle in the Wind" conferma che la soluzione 'Elton' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elton

E Empoli L Livorno T Torino O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il John che ha lanciato Candle in the Wind" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elton' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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