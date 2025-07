La mira il golfista nei cruciverba: la soluzione è Buca

Home / Soluzioni Cruciverba / La mira il golfista

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La mira il golfista' è 'Buca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUCA

Curiosità e Significato di Buca

Hai risolto il cruciverba con Buca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Buca.

Perché la soluzione è Buca? Buco è il termine usato nel golf per indicare la piccola apertura sulla bandiera che segna il traguardo di ogni buca sul campo. Ogni volta che il golfista riesce a mettere la pallina in questo foro, completa la buca. Quindi, quando si dice la mira il golfista, si fa riferimento alla precisione necessaria per raggiungere l’obiettivo e mettere la pallina nel buco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ferro del golfistaLi prese di mira la Rivoluzione franceseIl Guglielmo dalla mira infallibileLa spiana chi miraIl ragazzo al seguito di un golfista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Buca

Non riesci a risolvere la definizione "La mira il golfista"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N N E R C T R O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTORNARE" CONTORNARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.