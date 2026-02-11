Lo fu Carlo V

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo fu Carlo V' è 'Imperatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERATORE

Perché la soluzione è Imperatore? Carlo V è stato un sovrano di grande potere che ha governato vasti territori sotto il titolo di imperatore. La sua autorità si estendeva su diversi regni europei, simbolo di un dominio universale. Questo ruolo rappresentava la massima figura di comando e prestigio nel contesto politico del suo tempo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo fu Carlo V" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fu Carlo V". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo fu Carlo V" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fu Carlo V" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Imperatore:

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fu Carlo V" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

