Le porzioni in caserma

Home / Soluzioni Cruciverba / Le porzioni in caserma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le porzioni in caserma' è 'Razioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAZIONI

Perché la soluzione è Razioni? Le razioni sono le quantità di cibo distribuite ai militari durante il servizio, rappresentando le porzioni assegnate in caserma per garantire il sostentamento quotidiano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le porzioni in caserma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le porzioni in caserma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le porzioni in caserma nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Razioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le porzioni in caserma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le porzioni in caserma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Razioni:

R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le porzioni in caserma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Porzioni di ciboPorzioni di cibariePorzioni di areeSegue Avanti in un comando in casermaPorzioni di territorioConclude la giornata in casermaAffolla il cortile della caserma