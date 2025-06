Porzioni di cibo nei cruciverba: la soluzione è Razioni

RAZIONI

Curiosità e Significato... La parola Razioni è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Razioni.

Perché la soluzione è Razioni? Razioni indica porzioni di cibo suddivise in modo equilibrato, spesso per garantire un'alimentazione sana e controllata. È un termine che si usa anche per riferirsi alle quantità di pasti distribuite nel corso della giornata o a specifici pasti programmati. In sostanza, le razioni aiutano a mantenere una dieta equilibrata e a evitare sprechi, favorendo il benessere quotidiano.

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

