Porzioni di cibarie

: Era inizialmente intesa come razione da utilizzarsi per brevi periodi da parte di unità mobili (truppe aviotrasportate, corpi motorizzati, ecc. ) ed era suddivisa in tre moduli separati per colazione, pranzo e cena. . K-Ration) è un pasto militare giornaliero introdotto negli Stati Uniti d'America nel 1942 nel corso della seconda guerra mondiale. La razione K (ingl.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: razioni f . plurale di razione. Voce verbale: razioni . seconda persona singolare dell'indicativo presente di razionare. prima persona singolare del congiuntivo presente di razionare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di razionare. terza persona singolare del congiuntivo presente di razionare. terza persona singolare dell'imperativo presente di razionare.