SOLUZIONE: MIETITRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una macchina sui campi al tempo del raccolto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una macchina sui campi al tempo del raccolto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mietitrice? Una macchina utilizzata durante la mietitura nei campi, progettata per raccogliere e separare il grano o altri cereali. È uno strumento fondamentale per velocizzare il lavoro agricolo, riducendo la fatica e aumentando l'efficienza del raccolto. La mietitrice permette di tagliare e raccogliere i cereali in modo automatizzato, rappresentando un'innovazione importante nella storia dell'agricoltura moderna.

In presenza della definizione "Una macchina sui campi al tempo del raccolto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una macchina sui campi al tempo del raccolto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mietitrice:

M Milano I Imola E Empoli T Torino I Imola T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una macchina sui campi al tempo del raccolto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

