SOLUZIONE: MIETITRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una macchina da raccolto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una macchina da raccolto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mietitrice? La macchina da raccolto progettata per facilitare la mietitura dei campi si chiama mietitrice. Questo attrezzo permette di tagliare e raccogliere cereali come grano, mais e orzo in modo efficiente e rapido, riducendo il lavoro manuale. Dotata di lame affilate e di un sistema di trasporto, semplifica il processo di raccolta, aumentando la produttività degli agricoltori. La mietitrice rappresenta un intervento tecnologico importante nell'agricoltura moderna, migliorando le pratiche agricole quotidiane.

La definizione "Una macchina da raccolto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una macchina da raccolto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mietitrice:

M Milano I Imola E Empoli T Torino I Imola T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una macchina da raccolto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

