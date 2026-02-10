Si avvita al bullone

Home / Soluzioni Cruciverba / Si avvita al bullone

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si avvita al bullone' è 'Dado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DADO

Perché la soluzione è Dado? Il dado è un elemento che si avvita saldamente al bullone per fissare due parti insieme, garantendo stabilità e sicurezza nell'assemblaggio. Viene utilizzato in molte applicazioni meccaniche e di costruzione, facilitando il montaggio e lo smontaggio. La sua forma cubica o esagonale permette di essere stretto con una chiave, assicurando che le componenti rimangano saldamente unite.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si avvita al bullone" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si avvita al bullone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si avvita al bullone nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Dado

Se la definizione "Si avvita al bullone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si avvita al bullone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dado:

D Domodossola A Ancona D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si avvita al bullone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si getta tentando la sorteCubetto per giocareSi stringe con la chiave ingleseSi vizia al chiusoSi dispongono intorno al piattoBevande digestive che si possono prendere anche al barExtra che si dà al cameriereSi dice di un ragazzo goffo ma abile al computer