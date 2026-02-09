Allentare un bullone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allentare un bullone' è 'Svitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Allentare un bullone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allentare un bullone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Svitare? Svitare significa svitare un bullone o una vite, rendendoli più sciolti o facilmente rimovibili. È un'azione che si utilizza per smontare parti di un oggetto o per liberare un elemento fissato con un dado o una filettatura. Questo gesto è comune in lavori di riparazione, montaggio o manutenzione, permettendo di accedere a componenti interni o di sostituire parti. Svitare richiede spesso l'uso di uno strumento appropriato, come un cacciavite o una chiave

La soluzione associata alla definizione "Allentare un bullone" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allentare un bullone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Svitare:

S Savona V Venezia I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allentare un bullone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

