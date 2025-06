Si stringe con la chiave inglese nei cruciverba: la soluzione è Dado

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si stringe con la chiave inglese' è 'Dado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DADO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Dado, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dado? DADO è un piccolo elemento di metallo usato per fissare insieme due pezzi attraverso un bullone o una vite, garantendo stabilità e sicurezza. È anche un termine usato in modo figurato per indicare qualcosa di semplice, pratico o di base. In ambito tecnico o quotidiano, il dado è fondamentale per costruire, riparare e assemblare. Insomma, senza il dado, molte cose non starebbero al loro posto.

Se "Si stringe con la chiave inglese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

