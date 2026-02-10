Negozio in caserma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Negozio in caserma' è 'Spaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPACCIO

Perché la soluzione è Spaccio? Lo spaccio è un luogo all’interno di una caserma dove vengono distribuiti beni o servizi ai militari. Spesso rappresenta un punto di vendita riservato che offre prodotti a prezzi agevolati o specifici per il personale. Questi spazi facilitano l’approvvigionamento di necessità quotidiane e contribuiscono alla vita interna del personale militare. È un’area di scambio e distribuzione, fondamentale per il benessere degli appartenenti alle forze armate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negozio in caserma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negozio in caserma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Negozio in caserma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negozio in caserma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Spaccio:

S Savona P Padova A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negozio in caserma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

