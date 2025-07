Il negozio nella fabbrica nei cruciverba: la soluzione è Spaccio

SPACCIO

Curiosità e Significato di Spaccio

Perché la soluzione è Spaccio? Spaccio indica un punto vendita, spesso informale, dove si commercializzano prodotti, talvolta in modo clandestino. Può riferirsi a un negozio all’interno di una fabbrica oppure a un luogo di distribuzione di merce. Il termine evoca l’idea di uno spazio dedicato alla vendita, anche se non ufficiale, e fa parte del linguaggio comune per descrivere attività di scambio di beni.

Come si scrive la soluzione Spaccio

Hai trovato la definizione "Il negozio nella fabbrica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R D O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDA" SORDA

