La Soluzione ♚ Durano una trentina di giorni La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MESI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Durano una trentina di giorni Mesi – popolo che abitava l'antica Mesia, a sud del basso corso del fiume Danubio Mesi – serie di dipinti di Pieter Bruegel il Vecchio Protocollo MESI – protocollo informatico usato per la gestione della coerenza della memoria cache in sistemi a multiprocessore Italiano: Sostantivo, forma flessa: mesi m pl . plurale di mese nei primi sei mesi di vita il latte materno è l'unico alimento di cui un neonato ha bisogno per raggiungere un accrescimento, uno sviluppo e una salute ottimale.. Sillabazione: mé | si. Etimologia / Derivazione: vedi mese .

