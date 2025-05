Negli anni bisestili è diviso in 366 giorni nei cruciverba: la soluzione è Calendario Solare

Home / Soluzioni Cruciverba / Negli anni bisestili è diviso in 366 giorni

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Negli anni bisestili è diviso in 366 giorni' è 'Calendario Solare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALENDARIO SOLARE

Curiosità e Significato di "Calendario Solare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Calendario Solare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Calendario Solare.

Perché la soluzione è Calendario Solare? La definizione si riferisce al calendario solare, che nel caso degli anni bisestili ha un totale di 366 giorni, includendo un giorno extra, il 29 febbraio, per compensare il tempo che impiega la Terra a orbitare attorno al Sole. Questo calendario è utilizzato nella maggior parte del mondo per organizzare l'anno.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sia giorni sia anniTutti i giorni tutti i mesi tutti gli anniSi possono guidare a 14 anni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Calendario Solare

La definizione "Negli anni bisestili è diviso in 366 giorni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C R O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAROTE" CAROTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.