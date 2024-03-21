Tanti sono i mesi di 31 giorni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tanti sono i mesi di 31 giorni' è 'Sette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETTE

Perchè la soluzione è Sette? In un anno, sette mesi hanno 31 giorni, portando un ritmo particolare ai calendari. Questi mesi si alternano con altri di durata diversa, creando una varietà che rende ogni anno unico nel suo ciclo. La loro presenza è fondamentale per organizzare il tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tanti sono i mesi di 31 giorni

Tanti sono i mesi di 31 giorni Risposta: SETTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: E

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Tanti sono i mesi di 31 giorni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sette

La definizione "Tanti sono i mesi di 31 giorni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sette'.

La soluzione 'Sette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tanti sono i mesi di 31 giorni". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.