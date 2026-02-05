Usi e costumi locali

Home / Soluzioni Cruciverba / Usi e costumi locali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Usi e costumi locali' è 'Folklore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOLKLORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Usi e costumi locali" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Usi e costumi locali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Folklore? Il folklore rappresenta le tradizioni tramandate nel tempo, includendo canti, danze, leggende e usanze proprie di un popolo. Questi elementi riflettono l’identità culturale e le radici storiche di una comunità, mantenendo vivo il patrimonio immateriale. Attraverso il folklore si conservano le peculiarità di un territorio e si trasmettono valori e credenze alle nuove generazioni, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e identità locale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Usi e costumi locali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Folklore

Se la definizione "Usi e costumi locali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Usi e costumi locali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Folklore:

F Firenze O Otranto L Livorno K Kappa L Livorno O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Usi e costumi locali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La cultura popolare tradizionale di un luogoInsieme di conoscenze usi e costumi di un popoloCostumi localiStudiosi di usi e costumiAma in modo eccessivo usi e costumi stranieriCostumi senza costi