Hanno vari locali

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanno vari locali

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Hanno vari locali' è 'Appartamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPARTAMENTI

Perché la soluzione è Appartamenti? Gli appartamenti sono unità abitative situate in edifici di diverse dimensioni e strutture. Questa tipologia di alloggio permette di vivere in spazi privati e confortevoli, spesso situati in zone residenziali o centrali delle città. La loro distribuzione interna può variare da monolocali a trilocali o più ampi, offrendo diverse soluzioni per le esigenze di singoli, coppie o famiglie. La presenza di più locali consente di organizzare ambienti dedicati al riposo, al lavoro e al tempo libero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno vari locali". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hanno vari locali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Appartamenti

Per risolvere la definizione "Hanno vari locali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno vari locali" conferma che la soluzione 'Appartamenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Appartamenti

A Ancona P Padova P Padova A Ancona R Roma T Torino A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno vari locali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Appartamenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umidoLi hanno bassi le ballerineLe hanno Olga e Luigi