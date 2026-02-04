Improntati a costumi spregiudicati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Improntati a costumi spregiudicati' è 'Libertini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBERTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Improntati a costumi spregiudicati" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Improntati a costumi spregiudicati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Libertini? I libertini sono persone che vivono secondo i propri desideri senza rispettare le convenzioni sociali, spesso adottando comportamenti audaci e poco convenzionali. La loro libertà di scelta si manifesta attraverso uno stile di vita che sfida le norme morali e tradizionali. Questi individui privilegiano l'autonomia personale sopra ogni regola imposta dalla società. La loro attitudine riflette un forte desiderio di autonomia e di vivere secondo i propri impulsi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Improntati a costumi spregiudicati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Improntati a costumi spregiudicati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Libertini:

L Livorno I Imola B Bologna E Empoli R Roma T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Improntati a costumi spregiudicati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

