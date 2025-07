Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri nei cruciverba: la soluzione è Esterofilo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri' è 'Esterofilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTEROFILO

Curiosità e Significato di Esterofilo

La soluzione Esterofilo di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esterofilo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esterofilo? Un estero-filò è una persona che mostra un'eccessiva ammirazione o assorbimento di usi e costumi stranieri, spesso preferendoli a quelli locali. Questo termine sottolinea un atteggiamento di eccessivo interesse per le culture estere, talvolta a discapito della propria identità. In un mondo sempre più globalizzato, essere un estero-filò può indicare apertura o, al contrario, mancanza di radici ben salde nella propria cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Insieme di conoscenze usi e costumi di un popoloAppassionati in modo eccessivoStudiosi di usi e costumiCostumi senza costiUn modo di dire ora

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esterofilo

Hai davanti la definizione "Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L I B A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIBRAI" LIBRAI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.