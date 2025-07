Sciarpa o stola in cachemire nei cruciverba: la soluzione è Pashmina

Home / Soluzioni Cruciverba / Sciarpa o stola in cachemire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciarpa o stola in cachemire' è 'Pashmina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASHMINA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pashmina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pashmina.

Perché la soluzione è Pashmina? La pashmina è una raffinata sciarpa o stola realizzata in cachemire, un filato pregiato proveniente dalle montagne dell’Himalaya. Nota per la sua morbidezza e eleganza, la pashmina è simbolo di lusso e tradizione, spesso arricchita da dettagli artigianali. Ideale per regalare calore e stile, rappresenta un accessorio senza tempo che arricchisce qualsiasi guardaroba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una sciarpa di pellicciaLa sciarpa dell officianteMorbida sciarpa indiana di lana pregiataSciarpa senza fineSciarpa di piume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Sciarpa o stola in cachemire"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

S Savona

H Hotel

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L B I T G E R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GILBERTO" GILBERTO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.