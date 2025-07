Titolo per alti prelati nei cruciverba: la soluzione è Monsignore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Titolo per alti prelati' è 'Monsignore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONSIGNORE

Curiosità e Significato di Monsignore

La soluzione Monsignore di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Monsignore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Monsignore? Monsignore è un titolo onorifico usato per rivolgersi o riferirsi a un alto prelato della Chiesa cattolica, come vescovi e arcivescovi. Deriva dal latino e significa signore o signorino, sottolineando il rispetto e la stima verso queste figure di rilievo religioso. È un modo cortese e rispettoso per riconoscere la loro posizione e autorità all’interno della comunità ecclesiastica.

Come si scrive la soluzione Monsignore

Non riesci a risolvere la definizione "Titolo per alti prelati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

N Napoli

S Savona

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

